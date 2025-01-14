Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin anlamlı geleneklerinden biri olan ’Zimem Defteri’ uygulamasını günümüzde yeniden hayata geçiriyor. Şahin, Şırnak’ta toplamda 100 yetim ailenin yaklaşık 100 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, Zimem geleneğini sürdürerek hem vatandaşlara hem de esnafa destek oluyor. Şahin, yardıma muhtaç ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalın tuttuğu veresiye defterlerini inceleyerek borçları ödeyip defterleri kapatıyor. Bu sayede, hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların yükü hafifliyor hem de alacağını tahsil edemediği için zor durumda kalan mahalle esnafı rahat bir nefes alıyor.

Mustafa Şahin’in bu örnek davranışı, toplumda büyük takdir toplarken, Osmanlı’nın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını günümüzde yaşatan bir iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor. 81 ilde gerçekleştirmeyi planladığı bu hayır projesiyle ihtiyaç sahiplerine umut olan Şahin, yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Yüzbinlerce ailenin borçlarını ödemek için Zimem projesini başlattıklarını ifade eden polis memuru Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem borç kapatma projemizde Allah nasip ederse maddi durumu iyi olmayan yüzbinlerce ailemizin borcunu kapatmak için bir proje başlattık. Başlangıç ili her zamanki gibi sevdiğimiz Şırnak’taki ekip arkadaşlarımız tarafından bismillah deyip başlatıldı. Burada Zimem Defteri’nde tespit ettiğiniz maddi durumu iyi olmayan yetim aileler, mağdur olan aileler, ödeme gücü olmayan ailelerin yükünü hafifletmek için bu projeyi başlattık. Proje gerçek kahramanları bize bu desteği vererek, Allah’ın izniyle bize güç kadar hayırseverlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Biz yaptığımız bütün projelerde kardeşlerimizin, hiç tanımadığımız ailelerin gönüllerine dokunduğumuz için biz de tabii ki mutlu oluyoruz" dedi.

Bakkal Maruf Kulat, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları onlardan habersiz ödedikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Zimem, Osmanlı döneminde, yardımsever kişilerin tanımadıkları insanların borçlarını ödediği bu gelenek, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Borcu olan kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi anlayışıyla sürdürülen Zimem Defteri geleneği, günümüzde yeniden canlanıyor.