Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İdris Şahin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahin, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İdris Şahin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahin, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.
Evinde iken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden İdris Şahin (54),Gaziantep’ten Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazının ardından kılının cenaze namazıyla Yeni Mezarlıkta defnedildi.
Cenazeye, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Şahin’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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