Cenazeye, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Şahin’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evinde iken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden İdris Şahin (54),Gaziantep’ten Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazının ardından kılının cenaze namazıyla Yeni Mezarlıkta defnedildi.

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