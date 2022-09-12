Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri, silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Kenan Baş’ın cenaze törenine katılarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Kenan Baş, Aksaray Metro önünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait otobüsün içerisinde arkadaşının silahını doldur-boşalt yaptığı sırada kazayla patlaması sonucu ağır yaralanmış, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

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