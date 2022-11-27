Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın (50), kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Ayhan Aydın için 28 Kasım Pazartesi günü saat 11.30’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Evli ve 2 çocuk babası Aydın’ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Kartepe Acısu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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