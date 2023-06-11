Antalya’nın Manavgat ilçesinde kanser hastası minik Hira Nur’un hayali kısa süreliğine de olsa gerçekleşti. Polis kıyafeti giyerek polis abla ve abilerini ziyaret eden küçük çocuğa hediyeler verildi.

Beyin kanseri olan 7 yaşındaki Hira Nur İspenoğlu’nun en büyük hayali polis olmaktı. Üç kez yakalandığı kanseri yendikten sonra kendisini kanser hastalarına adayan, lösemili çocuklara gönüllü annelik yapan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, Hira Nur’un bu hayalini kısa süreliğine de olsa gerçekleştirmek için harekete geçti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Füsun Kılınç Işık ile irtibat kuran Çiçek Akcay, minik kızın hayalinin gerçekleşmesini sağladı.

Hira Nur İspenoğlu’na polis kıyafeti giydiren Çiçek Akçay, Manavgat Emniyet Müdürlüğünde birimleri gezdirip, polis abi ve ablalarıyla birlikte olmasını sağlarken, polis abi ve ablaları Hira Nur’a çeşitli hediyeler verdi. Çiçek Akçay, Hira Nur’a böylesine bir mutluluk yaşatan başta Manavgat Emniyet Müdürü olmak üzere birim amirlerine, polis abi ve ablalarına, bu işe vesilen olan Füsun Kılınç Işık’a teşekkür etti.