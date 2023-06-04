Adana’da polis kursiyerlerle saz çalıp, kadınlarla çiğ köfte yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir Belediyesi işbirliğiyle, “Hayat Boyu Öğrenme” haftasında "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" misyonu ile Kiremithane Aile Destek Merkezi, Yüreğir Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi ve Güney Adana Aile Destek Merkezlerindeki kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerler yapmış oldukları ürünleri sergiledi. Bu arada bir polis kursiyerlere saz çalıp onlara Türkü söyledi. Kadın polisler ise kadın kursiyerlerle birlikte çiğ köfte yaptı.