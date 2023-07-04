Adana polisi havaların ısınmasıyla birlikte klima açmayıp kapı açık yolcu taşıyan dolmuşlara yönelik uygulama yaptı 30’una 436’şar lira para cezası uyguladı.

Yazın gelmesiyle birlikte Adana’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçmeye başladı. Sıcak hava nedeniyle zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetleyerek mutlaka klima açmaları konusunda uyardı. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı toplu taşıma araçların sürücüleri klima açmayıp kapı açık yolcu taşıması üzerine bu kez İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis kentin bir çok noktasında yaptığı uygulamada 30 toplu taşıma aracının kapısı açık yolcu taşıdığını tespit ederek her birine 436 lira para cezası uyguladı. Polis ayrıca yaptığı uygulamada 19 toplu taşıma aracının fazla yolcu taşıdığını, 5 sürücünün ise cep telefonu ile konuştuğunu belirledi. Polis kural ihlali yaptığını tespit ettiği bu sürücülere toplamda 24 bin 314 lira para cezası uyguladı.

Polisin denetimlerin süreceği belirtildi.