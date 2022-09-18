Eylül 2022 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 2 oturumda 61 okulda 343 personel görevlendirildi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 14 ekip ile gerekli tedbirler alındı. Görevli ekipler, il genelinde sınava yetişmeye çalışan ve kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olunarak sınava girmelerini sağladı.

Van’da polis ekipleri, kimliğini unutan 2 vatandaşa yardımcı olarak sınava girmelerini sağlandı.

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