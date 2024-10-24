Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Her dönemde insanların zaaflarından faydalanarak çıkar sağlamaya çalışan insanlar, dolandırıcılık olayları yaparak birçok mağduriyetin yaşanmasına neden oluyor. Özellikle telefonla vatandaşları arayarak kendini polis, asker, savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, insanların mağdur olmasına neden oluyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde ve etkinlik alanlarında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyarılarda bulunuyor. Millet bahçesinde açılan tarım sokağında da çalışma yapan ekipler, ellerinde broşürlerle dolaşarak hem vatandaşlara bilgi verdi hem de broşür verdi. Vatandaşların başlarına gelen olayları da dinleyen ekipler, yaşanması muhtemel olaylara karşı uyarı yaptılar.