Erzurum’da polis memuru, bir vatandaşın ruhsat yenilemek için getirdiği silahı kontrol ederken kazara mesai arkadaşını yaraladı.

Polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol etti. O anda silah bir anda ateş aldı ve kurşun diğer polis memurunun çenesine denk geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli kontrollerin ardından yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı.

Alınan bilgilere göre; yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.