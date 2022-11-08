Adana’da polis, Kızılay Haftası nedeniyle kan verip, kök hücre ve organ bağışında bulundu.

Adana’da polis, Kızılay Haftası nedeniyle kan verip, kök hücre ve organ bağışında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Lösemili Çocuklar ve Organ Bağışı Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ile çok sayıda polis, kan ve kök hücre ile organ bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Rüştü Yılmaz da kan verip, organ ve kök hücre bağışında bulundu. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kızılay Adana İl Başkanı Ahmet Çolak ve Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Nahide İnci de katıldı.