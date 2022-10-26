Samsun’da silahla yaralama olayı şüphelisi, polisin sokaktaki kan izinden takip edilerek yakalandı.

Samsun’da silahla yaralama olayı şüphelisi, polisin sokaktaki kan izinden takip edilerek yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, silahlı saldırıya uğrayan A.Ö.(29) 2 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı A.Ö. kendisini vuranı tanımadığını iddia etti. Polis sokaktaki kan izini takip ederek olayın H.İ.B.’nin (34) evinde meydana geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan H.İ.B., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.