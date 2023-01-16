Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 175 litre kaçak akaryakıt, bin 640 adet kaçak sigara, 5 kilo 740 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 175 litre kaçak akaryakıt, bin 640 adet kaçak sigara, 5 kilo 740 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Oto yedek parçası almak için geldiği Gaziantep’te öldürüldü Oto yedek parçası almak için geldiği Gaziantep’te öldürüldü

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 175 litre kaçak akaryakıt, bin 640 adet gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 740 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.