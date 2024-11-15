Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 bine yakın kaçak makaron ile cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahsın adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 9 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 2 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 73 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet cep telefonu, 714 adet şarj soketi ve 532 adet ekran camı ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: iha