Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 bine yakın kaçak makaron ile cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahsın adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 9 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 2 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 73 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet cep telefonu, 714 adet şarj soketi ve 532 adet ekran camı ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs gözaltına alındı.