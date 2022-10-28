Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde İnşaat halinde olan bir binadan, kombi, duş başlığı, elektrikli testere hırsızlığı olayını polis ekipleri zanlıların giydikleri elbiselerinden tespit ederek çözdü.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde İnşaat halinde olan bir binadan, kombi, duş başlığı, elektrikli testere hırsızlığı olayını polis ekipleri zanlıların giydikleri elbiselerinden tespit ederek çözdü.

Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Aktaş Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.G. ve Ş.G. isimli hırsızlık zanlıları girdikleri binadan 4 adet kombi, 10 adet duş başlığı, 2 adet laminat kesme makinesi, 1 adet spiral kesme makinesi çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri yüzleri maskeli hırsızlık zanlılarını kamera kayıtlarından giydikleri elbiselerden tespit etti. Şahısların üzerlerindeki kıyafetlerden yola çıkılarak şüpheli Ş.G. aynı gün yakalanırken, diğer şüpheli ve ayrıca yağma suçundan aranması bulunan Şüpheli L.Ç.’nin yakalanmasına yönelik kalabileceğe adreslere yönelik aramalar başlattı. Polis ekipleri farklı iki adreste yapılan aramalar sonrasında şüpheliyi yakalandı. Adreslerde şüpheliye ait 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 21 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ‘İkametten Hırsızlık, Yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.