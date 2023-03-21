Muğla’nın Ula İlçesinde evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, Ula Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan çok sayıda ziynet eşyası ve döviz sahibine teslim edildi.

Olay, Muğla’nın Ula İlçesi Ayazkıyı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayazkıyı Mahallesinde B.B.Ö. isimli vatandaşın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ula Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri tarafından, çevrede yapılan araştırmalar sonrası hırsızlık şüphelisi D.S. 4 saat içinde tespit edildi.

Polis ekiplerinin operasyonu ile hırsız yakalanırken, evden çalınan 5 adet altın bilezik, 1 adet üzerinde 4 yarım altın ve 1 Cumhuriyet Altını bulunan Altın zincirli kolye, 1 adet altın kolye ucu, toplam değeri yaklaşık 120 Bin TL olan ziynet eşyaları ve döviz sahibine teslim edildi.