Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Polis Haftası" nedeniyle şehit polisler ve vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitler için mevlit okutuldu.

İkindi namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Havza İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua yapıldı. Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, katılım gösteren personeller ile vatandaşlara teşekkür etti. Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Havza Merkez Kevser Camisi’nde düzenlenen mevlit programına polis memurları ve vatandaşlar katıldı.