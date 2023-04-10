Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan’ın ilçelerinde şehitler için mevlit okutularak dualar edildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzincan’ın Kemah, Kemaliye, İliç, Tercan, Üzümlü, Çayırlı, Refahiye ve Otlukbeli İlçe Amirlikleri tarafından düzenlenen programlarda camilerde İmam ve müezzinler tarafından ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Konu hakkında Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyasından yapılan açıklamada ise, “10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; Aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” denildi.