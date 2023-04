Zonguldak’ta 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Zonguldak, Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş İl Genel İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri ve üst düzey Emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasının ardından günün anlam önemini belirten konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şöyle dedi:

"10 Nisan ’Polis Günü’ Aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine armağan ettiği bir şükran günüdür. Teşkilatımız; kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar huzurda istikrarın sağlanması için hem kentlerde, hem kırsalda, hem de son dönemde sınır ötesinde kahramanca mücadele ederek devletin gücünü suçlulara gösterirken şefkatli elini mazlumlara uzatmaktadır. Her geçen gün yenilenen teknolojik imkanlarıyla, çağın gereklerine uygun araç gereç ve teçhizatıyla, kaliteli ve donanımlı personel yapısıyla; başta hain terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, organize suç örgütleri, kaçakçılık ve diğer suç unsurlarına karşı kararlı bir mücadele yürütmektedir. Zonguldak polisi suç ve suçluyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir. İl genelinde asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız olumlu sonuçlar vermiş, olayların aydınlatılması yönünde yüzde 93 ’lük bir başarı sağlanmıştır. Uyuşturucu son derece hassas olduğumuz ve odaklandığımız bir konu, Ülkemizin gençlerini, geleceğimizi ve istikbalimizi teminat altına alma ve onları sağlıklı birer birey olarak yetiştirme noktasında polisiye tedbirlerimizi özellikle okullar bölgesinde yoğunlaştırıyoruz. Bu doğrultuda İl Merkezinde Eğitim Öğretim yılı başlangıcında 55 okulda Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ’Güvenli Okul Koordinasyon Görevlisi’ adı altında personel görevlendirilmiştir. Başta FETÖ ve PKK terör örgütleri olmak üzere Milli Güvenliğimizi tehlikeye düşürecek. Her türlü terör örgütlerine karşı birimlerimiz kahramanca mücadele etmektedir. Sahada dost ve kardeş Jandarma Teşkilatı ile koordineli bir şekilde ülkemizin birlik, beraberlik ve güvenliği için müşterek operasyonlar icra etmekteyiz. Adalete hizmet etmek, kimsesizlerin kimsesi olmak, yardıma ihtiyacı olanın ilk kapısı olmak, vatan müdafaası mukaddesatın savunulması gibi çok kıymetli görevleri olan Türk 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketinin ardından Emniyet Müdürlüğü olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çok kıymetli Zonguldak halkı ile birlikte tek vücut olup yaralarımızı birlikte sarmak için AFAD koordinesinde deprem bölgesine (7) tır yardım malzemesi gönderdik. Deprem bölgelerinde başta genel güvenliğin sağlanması ve yardım malzemelerinin düzen içerisinde dağıtılmaları konuları olmak üzere periyodik aralıklarla takviye görevlendirmelerimiz halen devam etmektedir. Bu vesileyle asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza/şehitlerimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilerim. Sevgili Zonguldaklılar, Polis çalışırken en büyük desteğini vatandaştan alır, Zonguldaklı hemşerilerimin bu konudaki duyarlılığına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, Emeğin başkenti Karaelmas diyarı bu güzel şehirde suç ve suçlulara karşı kararlılıkla verdiğimiz bu mücadelede bize desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Değerli Mesai Arkadaşlarım, Fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla milletimizin barış ve emniyet içerisinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle teşkilatımızın her kademesinde görev yapan personelimizin 178. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, fedakarca yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, bizlerden desteğini esirgemeyen eş ve çocuklarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Konuşmama Cumhuriyetimizin Kurucusu/Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle son veriyorum: "Herkesin Vicdanı Kendi Polisidir, Ancak Polis Vicdanı Olmayanların Karşısındadır.”