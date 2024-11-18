Bolu’da polis ekipleri, motosiklet ve elektrikli araçların girmesinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi’ne sürücülere göz açtırmadı.

Bolu’da geçtiğimiz aylarda İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen yaralanmalı kazalar sonrasında konuya İl Trafik Komisyonu müdahil oldu. Komisyon kararıyla caddeye motosiklet ve elektrikli araçların girişi yasaklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi’nde denetim yaptı. Motosikletlerin girmesinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi’ne giren motosiklet sürücülere 690 lira para cezası kesildi. Cadde üzerinde kurallara uyan motosiklet sürücüleri ise motosikletlerini stop ederek ellerinde taşıdı. Ayrıca kasksız motosiklet kullanan sürücülere de 690 lira para cezası uygulandı.

Ceza yazılan Fuat Kurtulduk, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Her zaman geçiyordum buradan” dedi.