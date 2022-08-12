Afyonkarahisar’da polis TEKNOFEST Liserlararası İHA yarışmasının yapıldığı alanında açtığı stantta bilgi yarışması düzenledi.

Afyonkarahisar’da polis TEKNOFEST Liserlararası İHA yarışmasının yapıldığı alanında açtığı stantta bilgi yarışması düzenledi.

Yarışma Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST Liserlararası İHA yarışmasının yapıldığı alanda stant açtı. Stantta ziyaretçilere özellikle de gençlere güvenlik internet kullanmanın yollarını anlatan ekipler ayrıca bilgi yarışması da düzenledi. ‘Cevaplar Sizde, Hediyeler Bizden’ sloganı ile yapılan yarışmaya çok sayıda genç katıldığı. Yarışmanın sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.