Bartın’da faaliyet gösteren Polis Eşleri Derneği üyeleri, geliri depremzedelere gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenledi. Ev yapımı ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Bartın’da faaliyet gösteren Polis Eşleri Derneği üyeleri, geliri depremzedelere gönderilmek üzere yardım etkinliği düzenledi. Ev yapımı ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik büyük ilgi gördü.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için yurt genelinde yardım çalışmaları devam ediyor. Polis Eşleri Derneği Bartın Şubesi üyeleri de evlerinde hazırladıkları hamur işi mamuller olmak üzere çeşitli ürünleri Hükümet Caddesi’nde satışa sundu. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan yardım faaliyeti büyük ilgi görürken, tezgahlarda yer alan ürünler kısa sürede tükendi.

Polis Eşleri Derneği Başkanı Nilgün Korkmaz açıklamasında, "Bartın’da çeşitli faaliyetlerde bulunduk, çeşitli etkinliklerimiz oldu. Kahvaltı programları yaptık zaman zaman. Okuyan çocuklarımıza destek verdik, zorda olan teşkilat mensuplarımızın yanlarında olduk her zaman. Bugün de deprem bölgesindeki ailelerimize, polis teşkilatımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu etkinliği düzenledik. Evlerden yaptığımız yiyeceklerimiz var, mantımız, dönerimiz. Bu seferki böyle oldu. Çocuklarımızın yaptığı tablolar vardı, onlar satıldı. Böyle bir destek yaptığımız için biz de çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz" dedi.