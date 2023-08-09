Eskişehir’de 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalarken, çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde gerçekleşen 14 ayrı bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen 2 şüpheli, Tepebaşı İlçesi’nde bulunan bir adrese düzenlenen bir operasyonun ardından kovalamaca sonucu yakalandı. Operasyon düzenlenen adreste çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ele geçirildi.