Adıyaman’da polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayan bir şahıs, aracını boş arazide bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 27 B 3808 plakalı hafif ticari aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan araç, karayolundan çıkarak köy yollarına girdi. Köy yollarında izini kaybettirmeye çalışan şahıs, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca aracı tarlaların içerisine sürdü. Kaçan şahsın peşini bırakmayan polis ekipleri de aracı bu defa yaya vaziyette tarlaların içerisinde kovaladı. Bir süre sonra araçla kaçamayacağını anlayan şahıs bu defa aracı bırakarak yaya vaziyette kaçtı.

Yarmakaya Köyü içerisine kadar yürüyerek kaçan şahıs burada izini kaybettirdi. Her yerde aranan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri terk edilen araç içerisinde ve çevresinde de incelemelerde bulundu. Araç içerisinde ve çevresinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken araç otoparka çekildi. Polis ekipleri kaçan şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.