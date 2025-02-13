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Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yarı otomatik silah, tabanca, fişek, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Kentin huzuru ve güvenini tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; 1 adet yarı otomatik silah ve 4 adet tabanca, 48 fişek, Bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, soruşturma kapsamında 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha