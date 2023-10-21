Eskişehir’de 262 emniyet personeli tarafından yapılan güvenlik uygulamasında 3 bin 746 şüpheli sorgulanırken, 11 şüphelinin aranmasının olduğu, 7 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca kontrol edilen 537 araçta bulunan 49 sürücüye toplamda 195 bin 416 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 262 personel, 3 Çevik Kuvvet ve 1 Özel Harekât ekibinin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 86 umuma açık yer denetlenirken, 1 işletmede mesul müdürün olmadığı tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. Denetimlerde toplam 3 bin 746 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı ve 7 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 şüphelinin üzerinden 10,82 gram metamfetamin ve 0,16 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 537 araç kontrol edildi. Çeşitli konulardan kusurlu bulunan 49 araç sürücüsüne 195 bin 416 TL para cezası uygulandı.