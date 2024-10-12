Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis uygulama noktasıntan kaçarken araca tutunan polisleri metrelerce sürükleyen ve olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçarken durdurmak üzere araca tutunan polis memurlarını metrelerce sürükledi. Bunu üzerine polis havaya ateş açtı. Kaçmaya çalışan sürücü, bir otomobile çarpınca yakalandı. Sürücü Yusuf K.’nın (20) alkol testinde 2.0 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.