Kastamonu’da bir apartman dairesinden silahla ateş açan ve daha sonra kayıplara karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Saraçlar Mahallesi Araç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki evden silah sesi geldiğini ve bu sırada balkon camının kırıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımı ile camı kırılan eve girdi. Evde yapılan kontrollerde, kurşun kovanları bulunurken içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın olayda kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Şahıs hakkındaki adli işlemin devam ettiği öğrenildi.