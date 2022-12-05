Öte yandan, S.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu Mahallesi Yenigün Caddesi üzerinde S.Ç.’nin kendilerini görüp, kaçması üzerine şüphelenerek, şahsın peşine düştü. Yaklaşık 100 metre kovalamaca sonucu yakalanan şahsın şeffaf bir poşet attığını gören ekipler, inceledikleri poşette 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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