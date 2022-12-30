Kastamonu’da yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu’da yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmek isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Emirli köyünde bir ikamette ve müştemilatında yapılan aramalarda 160 litre damıtılmış alkol, 5 litre yapma viski, 3 litre yapma rakı ve alkol üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltın alındı.