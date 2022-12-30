Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentin kalabalık noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentin kalabalık noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

2022 yılının bitmesine kısa bir süre kalan polis ekipleri kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Valiliğine ’Yılbaşı Tedbirleri’ konulu genelge gönderilmesinin ardından ekipler sahaya indi. Genelge çerçevesinde, vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, metro ve gar gibi alanlarda da denetimler artırılacak.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katıldığı denetimlerde, vatandaşlar tek tek durdurularak GBT sorgulamaları yapıldı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi ve çevresinde bulunan birçok noktada bekleyen ekipler, şüpheli gördükleri şahısları durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.