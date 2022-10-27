Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrencileri uyuşturucu bağımlılığının zararlarına karşı bilgilendirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrencileri uyuşturucu bağımlılığının zararlarına karşı bilgilendirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığı tarafından hazırlanan eylem planı çerçevesinde TUBİM Bilim Kurulunun katkıları ile ‘Üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu bağımlılığı konusunda koruyucu ve önleyici farkındalık çalışmalar yapılıyor. Bu doğrultuda yürütülen ’fakülte bazında panel, seminer ve konferansların düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici video ve tanıtım filmi ve benzeri çalışmaların hazırlanması’ faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan Gençlik Modülü sunumu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri bilgilendirildi.

Bu çerçevede Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen seminerde öğrenciler uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirildi. Seminerde öğrencilere uyuşturucu bağımlılığının zararları hakkında bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturuldu.