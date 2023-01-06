Polis ekiplerince asayiş uygulamalarının aralık bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde polis ekiplerince durdurulan araçlar didik didik aranırken şahısların üst aramaları ve GBT kontrolleri yapıldı.

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