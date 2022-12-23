Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince yapılan şok denetimler çerçevesinde bin 565 kişinin kimlik kontrolü sağlandı. 225 Aracında kontrol edildiği denetimlerde 3 şahsa dilenmekten işlem yapılırken umuma açık 4 adrese ruhsatsız faaliyet göstermekten, 6 araca ise trafik yönünden idari para cezası uygulandı.

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