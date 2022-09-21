İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kırsal Hocaköy Mahallesi’nde Hakan S.’ye ait eve operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet tüfek, 29 adet fişek, 4 adet şarjör ve çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

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