Kastamonu’nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere, güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polislik meslek tanıtımı ile trafik bilgileri konularında eğitim verildi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, “Hayata Renk Verelim 2022” projesi çerçevesinde öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ve Kronospan A.Ş. tarafından, Daday İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polislik meslek tanıtımı ile trafik bilgileri gibi konularda sunumlar yapıldı.

Etkinlik sonunda İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ogün Günalp ve görevli polis pemurları tarafından öğrencilere hediyeler verildi.