BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yaşındaki depremzede İlayda’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yaşındaki depremzede İlayda’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler çeşitli illerde hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen ailelerin yaralarını sarmak için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bir yandan da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için herkes seferber oldu. Deprem bölgesinden ailesiyle birlikte Tatvan ilçesine gelen 5 yaşındaki minik İlayda’nın doğum günü olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik kızın yüzünü güldürmek için harekete geçti. İlayda’ya doğum günü sürprizi yapmak amacıyla bulunduğu eve giden ekipler, minik kızı pastayla karşıladı. Polis ekiplerini karşısında gören İlayda ise çok sevindiğini söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Unutulmaz bir gün yaşayan minik İlayda, polisleri çok sevdiğini söyleyerek polis üniforması giyip ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatıra fotoğrafının ardından ekipler evden ayrıldı.