Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun yanı sıra ayrıca ’Uyuma’ uygulaması hakkında da bilgi verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Uyuma’ projesinin bilinilirliğini arttırmak adına da çalışmalar devam ediyor. ’Uyuma’ Projesi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uygulama, akıllı telefonlara kolayca indirilebiliyor ve anında bildirim yapılabiliyor.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Büro Amirliğince KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürleri dağıtılarak, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine yönelik ve KADES projesi hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.