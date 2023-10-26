Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranması ve farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suç ve Suçlularla mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde 22 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.N.E. ve 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ç.Y. cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda 118,71 gram metamfetamin, 0,23 gram taş kokain, 0,57 gram bonzai, 0,48 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın yapılan kontrollerinde abartı egzoz olduğu tespit edilerek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.