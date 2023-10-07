Eskişehir’de polis ekiplerinin Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde açtığı stantta 5 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. ‘El Elele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerinin katılımıyla toplam 5 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.