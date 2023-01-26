Eskişehir’de uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklanırken, yapılan aramada 330 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklanırken, yapılan aramada 330 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucun Uluhan S. isimli şahıs yakalanırken, 330,97 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Uluhan S., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.