Eskişehir’de polis ekipleri tarafından araçların kış lastiğiyle ilgili kontrol ve denetimlerine 1 Aralık tarihi itibariyle başlandı.

Ülke genelinde 1 Aralık itibariyle ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ay boyunca sürecek denetimler kapsamında ticari araçların kış lastiği kontrollerine başlandı. Yapılan kontroller kapsamında zorunlu kış lastiği kullanımına uymayan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobil sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulanacağı aktarıldı. Denetimlerin, 2025 yılının Nisan ayına kadar devam edeceği öğrenildi.