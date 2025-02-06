Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kesici alet ele geçirilirken 21 şüpheliye işlem yapıldı.

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Edinilen bilgilere göre, 30 Ocak - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. ’Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’ ile ’Kabahatler Kanunu’ çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 163 fişek, 6 bıçak, 4 muşta, 1 jop, 1 ustura ve 1 sustalı çakı ele geçirildi. Ekiplerin 20 olaya müdahale ettiği çalışmaların sonunda 21 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: iha