Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçedeki vatandaşlar suç ve suçlulara karşı bilgilendirildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde bulunan esnaflar tek tek ziyaret edildi. Esnaflarla bir araya gelen polis ekipleri, KADES uygulaması ve indirilmesi, aile içi ve kadına şiddet konusu, dolandırıcılık, yeni suç yöntemleri olan telefon ve internet dolandırıcılığı, genel güvenlik konuları, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattı ve kullanım şekli, emniyet kemerinin önemi ve iş yerlerinden hırsızlık konularda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerin yanı sıra bu tür konuları detaylı anlatan broşürlerde dağıttı.