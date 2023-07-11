İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanı’nda piknik yapan vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları her türlü orman yangınına karşı bilinçlendirmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Belgrad Ormanı’nda piknik yapan vatandaşlara birtakım uyarılarda bulundu. Ekipler, yangınlara karşı alınması gereken önlemlerle alakalı vatandaşları bilgilendirerek onlara broşürler dağıttı. Ormana ailesiyle piknik yapmaya gelen İsmet Kazan, ‘’Duyarlı olmak gerek. Ormanlar bizim canımız, ciğerimiz. Ormanlarımızı korumamız gerekir. Nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım. Polisimizin uygulaması çok güzel" dedi.