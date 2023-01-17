Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için 136 şahıs, 42 araç, 5 park, 5 okul ve çevresi kontrol edildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencilerin güvenli ortamda eğitim alması için 136 şahıs, 42 araç, 5 park, 5 okul ve çevresi kontrol edildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için çalışma gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde, “Güvenli Okul Uygulaması” denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 okul ve çevresi, 136 şahıs, 42 araç, 5 park kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise yakalandı.