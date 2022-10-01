Karabük’te polis ekipleri üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerinin zararlı faaliyetleri hakkında bilgilendirerek, uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.

Karabük’te polis ekipleri üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerinin zararlı faaliyetleri hakkında bilgilendirerek, uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.

Karabük Üniversitesi’ni kazanan binlerce öğrenci kente gelerek yurt kayıtlarını yaptırmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yurt önlerine stant kurarak terör örgütlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerin kırmak, propaganda ve eleman kazanım faaliyetlerinin engellemek, gençleri uyuşturucu madde ve zararlarından korumak, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet eylemleri, hırsızlık, dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Not defteri, broşür ve kalem hediye eden ekipler bütün öğrencilere, öğrenci toplulukları adı altında terör örgütlerinin yapılandığını ve bu topluluklara öğrencilerin kayıt olmaması gerektiğini bildirdi.