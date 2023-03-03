Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte polis ekipleri depremzede aile ve çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte depremzede çocuğun ‘pasta istiyorum doğum günümü kutlayalım’ ricasını kırmayan ekipler tarafından doğum günü pastası kesildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte polis ekipleri depremzede aile ve çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte depremzede çocuğun ‘pasta istiyorum doğum günümü kutlayalım’ ricasını kırmayan ekipler tarafından doğum günü pastası kesildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, birçok aile Erzurum’a geldi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Erzurum’da misafir edilen depremzede aileleri ve çocukları ile Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve polis ekipleri güzel bir gün geçirdi. Tuncer ve polisler çocuklar oyun oynadı, aileler ile sohbet etti.

Etkinlikte depremzede bir çocuğun Emniyet Müdürü Tuncer’e ‘Pasta istiyorum, doğum günümü kutlayalım’ demesi üzerine, küçük çocuğun istediği yerine getirilerek doğum günü pastası kesildi. Etkinlik sonunda Tuncer tarafından minik çocuklara hediye dağıtıldı.