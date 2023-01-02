Ayrıca kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde, polis ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadın vatandaşlara bilgiler verdi. Uygulamayla, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşabileceğini vurgulayan ekipler, ihbar konumuna en yakın ekibin sevk edildiği belirtti.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması tanıtıldı.

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