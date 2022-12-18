Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce alınan karara istinaden bir şahsın aracında ve depo olarak kullandığı adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 123 bin 800 boş, 4 bin 800 doldurulmuş makaron, 12 kilogram tütün, 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.